在肯尼亚巴林戈县马里加特次县，农民利用巴林戈湖的湖水灌溉番茄田。在这个炎热干旱的地区，湖水水位上升已成为种植番茄并供应本地和远方市场的农场的水源，Nation Kenya报道。

从教学到务农

其中一名农民是28岁的彼得·马查里亚，他毕业于肯雅塔大学，是一名持证教师。2023年完成学业后，他未能立即找到本专业工作，于是开始在番茄农场工作，负责监督工人，并从季节性利润中获得佣金。

在2024年12月和2025年1月的种植季，马查里亚攒下资金，购买了一台柴油水泵和高密度聚乙烯管道。这使他得以创办自己的农场。他在一个曾于纳库鲁县坎皮亚莫托和龙盖种植番茄的家庭中获得了实践经验。

灌溉、品种与销售

农民采用与佩克拉灌溉系统相连的畦沟灌溉：水通过沟渠沿着作物行输送。马查里亚表示，适当浇水可让植株在下一次灌溉前维持最多四天，从而减少水泵的柴油燃料开支。

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当地种植Ans​​al F1、Bigrock F1和Harmony F1等杂交品种。选择这些品种是因为它们对常见病害具有抗性或耐受性、果实坚实且保质期更长。农民梅拉尼娅·恩杜塔指出，由于气温较高，这里的一些番茄品种在移栽约60天后即可采收，而在其他条件下成熟可能需要约90天。

生产者面临的风险

马里加特有超过250名农民形成了一种销售模式，即直接在田间销售番茄。中间商将买家带到农场，并协商采购事宜。这种做法降低了易腐产品的运输成本，但也使生产者依赖中间商和价格波动。

农民列举的主要问题包括雨季进场道路状况不佳、适宜土地短缺、牲畜破坏作物，以及被称为番茄潜叶蛾的害虫Tuta absoluta。当产量过剩时，番茄价格可能急剧下跌，生产者可能无法收回幼苗、肥料、农药、灌溉和劳动力成本。

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