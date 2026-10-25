日本北海道今年预计将迎来过去十年中最好的马铃薯收成之一。夏季和秋季有利的降雨以及较低的气温促进了高产和块茎质量的提升。《日本时报》指出，全国超市货架上的马铃薯供应应当十分充足。

有利于收成的天气

近年来，北海道的马铃薯受到高温和降雨不均的影响，收成的数量和质量均受到冲击。就在去年秋季，高温和不稳定的降雨导致马铃薯收获量明显下降。

今年，札幌仅记录到4天最高气温超过30摄氏度。相比之下，去年有16天，2023年则创纪录地达到30天。马铃薯生长的最佳条件是气温在14至22摄氏度之间且水分充足：在这种条件下，块茎会长得更紧实、更均匀。

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水分不均可能导致块茎开裂、变形，或在内部形成空洞。另一方面，过度高温会降低植株生产力，阻止块茎生长，并扰乱光合作用。

因进口引发的抗议

北海道约占日本国内马铃薯产量的80%。与此同时，去年日本从美国进口了价值5.65亿美元的马铃薯产品。为保护当地作物免受疾病和害虫侵害，日本禁止进口新鲜马铃薯，因此进口产品主要用于生产薯片和其他零食。

美国农民正寻求扩大其马铃薯进入日本市场的渠道。这引发了当地生产商的反对，他们担心进口产品涌入会导致价格下跌。10月13日，农民在东京农林水产省大楼附近抗议。10月15日，新任农业大臣武部新表示，政府将在有关可能增加美国马铃薯进口的谈判中采取强硬立场。

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