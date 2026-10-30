在尼日利亚，转基因TELA玉米已开始出现在当地谷物市场，但购买者大多不知道自己买的是它还是普通玉米。正如Premium Times Nigeria报道所述，记者在13个月内追踪了这种作物从实验室和示范田到卡诺州、卡杜纳州和尼日尔州的市场、加工商及家庭厨房的流向。

比奇市居民哈乌瓦·萨米努向该媒体表示，卖家从未告诉她，她购买的玉米是TELA品种还是普通谷物。她每周购买10 mudu玉米，为12口之家制作传统菜肴tuwo。

品种获批

尼日利亚国家生物安全管理局表示，已从分子特征、毒性、致敏性、营养等同性和环境影响等方面评估TELA。2021年10月，农业研究所获得了该作物的环境释放许可。

2024年1月11日，国家农作物品种命名、登记和发布委员会正式批准了四个品种：SAMMAZ 72T、SAMMAZ 73T、SAMMAZ 74T和SAMMAZ 75T。尼日利亚监管机构表示，根据所进行的评估，其认为该作物可安全供人食用，且对环境安全。

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TELA含有来自苏云金芽孢杆菌（Bacillus thuringiensis）的Bt基因。研究人员解释称，与这一性状相关的蛋白质可作用于特定害虫，包括草地贪夜蛾和茎螟。该作物的另一项特性应有助于其耐受水分不足时期。

种子价格和可获得性

根据非洲农业技术基金会的数据，在2024年种植季，约有8,000至10,000名农民获得并播种了TELA种子。其中，此类农民数量最多的是卡杜纳州，约1,800人；卡诺州为1,500人；尼日尔州为1,200人。

农民和经销商称，种子价格和供应有限是主要障碍。经销公司代表Oyaje Ochoche表示，在商业推广初期，TELA种子价格最高为每公斤9,500奈拉，之后降至每公斤4,500至7,000奈拉。

行业代表还报告了有关这种作物的传言。为说明其特性，非洲农业技术基金会、尼日利亚农业和粮食安全部以及种子公司组织了示范田和农民培训。

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