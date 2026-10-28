美国联邦法院裁定，唐纳德·特朗普总统政府的一项规定违法。该规定降低了外国季节性农业工人的最低工资。美国劳工部必须在12月30日前，为H-2A签证项目中近40万个季节性岗位制定新的工资计算公式。《财富》报道，如果该部门未能在规定期限内完成，工资标准将自动恢复至乔·拜登政府时期设定的水平。

法院裁决和给予部门的期限

加州东区法官柯克·谢里夫于8月26日支持了美国农场工人联合会、UFW Foundation基金会以及18名工人提起的诉讼。他认定，劳工部为大多数H-2A项目参与者设定的工资大幅低于相应的市场水平，且未妥善评估其保护美国工人的职责。法官还认定，该部门未依法就该规定进行公开征求意见程序。

谢里夫没有立即撤销该规定，因为这可能使该项目失去确定的工资标准。然而，他在10月2日的裁决中判定，无论届时是否已有替代方案，现行规定都将于12月30日失效。劳工部必须每三周向法院报告工作进展。

工资标准如何变化

在规则改变之前，H-2A工人的最低工资根据相应州或地区农业工人的平均工资确定，并使用美国农业部的Farm Labor Survey调查。该调查于2025年8月停止，劳工部于同年10月2日出台了一项采用不同方法的临时最终规则。

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新制度将H-2A岗位分为两类。对于入门级职位——该部门估计其占空缺职位的92%——工资被设定在约第17百分位数的水平。工资标准还因雇主必须向项目参与者提供住房而被下调。

在加利福尼亚州，H-2A工人的最低时薪从19.97美元降至16.90美元，即该州最低工资水平。劳工部自身估计，新公式将每年把约24.6亿美元从工人重新分配给雇主。

工人可能获得的补偿

在法院作出裁决后，劳工部于9月2日警告雇主，在更新后的公式实施后，他们可能被要求向工人补发当前工资标准与新工资标准之间的差额。补偿问题及其金额将在新工资标准确定后决定。UFW表示，将寻求追溯适用较高工资。

在加利福尼亚州，州长加文·纽森已签署AB 2646法案，该法案自1月1日起为H-2A工人及与他们一同工作的本地工人设定19.75美元的最低时薪。2026财年上半年获得认证的H-2A职位数量比上一年同期高出近17%。

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