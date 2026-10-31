10月30日，摩洛哥在大西洋、靠近西迪伊夫尼市的海域启用了首座离岸鱼类养殖场。据《The Rio Times》报道，该项目耗资5000万迪拉姆，约合510万美元，设计年产量最高可达280吨鱼类。

四个浮式网箱

该养殖场位于距离西迪伊夫尼港约7海里的25公顷水域，海水深度为40至45米。养殖场由4个浮式网箱组成，每个网箱宽29米。单个网箱的产能估计为每年70吨鱼类。

双体作业船Amane将用于技术维护和鱼类投喂。港口内设有一座面积为800平方米的陆上基地，配备仓库、科学实验室和办公室。

五年试验

该项目由摩洛哥国家渔业研究所实施，该机构以法语缩写INRH而闻名，属于一项国家科学倡议。启用仪式在试验阶段结束后举行，该阶段从2021年持续至2026年，包括测试网箱的抗风暴能力以及对当地海洋条件进行研究。

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据该媒体报道，研究人员完成了法语称为sériole royale的鱼类养殖周期，涵盖从幼体到商品规格的全过程。2026年7月，INRH理事会曾报告称，该养殖场首个养殖周期已经完成。

项目融资

摩洛哥渔业部为该项目提供4000万迪拉姆资金，INRH从自有资金中再投入400万迪拉姆。其余600万迪拉姆计划通过出售试验收获物来筹措。渔业部长艾哈迈德·迈赫迪·梅祖阿里为该养殖场揭幕。

摩洛哥国家适宜水产养殖沿海区域地图预计，在2.4万公顷面积上，每年可潜在生产超过30万吨鱼类、贝类和藻类。

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