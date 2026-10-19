截至10月15日，巴基斯坦轧花企业的棉花到货量同比增长7.53%，达到408万包。与此同时，行业代表表示，棉花和纺织行业的危机正在加深。据Dawn报道，行业协会数据显示，约500家轧花企业和150多家纺织厂已经关闭，全国近一半的动力织机处于停工状态。

棉花到货量增长

根据巴基斯坦棉花轧花企业协会的数据，到货量为4,081,265包，比一年前增加285,628包。在旁遮普省，这一数字增长7.79%，达到164万包；在信德省则增长7.35%，达到244万包。

全国共有471家轧花企业运营。纺织厂购买了约345万包，出口商购买了9.7万包，另有531,530包尚未售出。在此前两周，企业接收了872,863包棉花。

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关于纺织行业问题的声明

行业代表将危机与生产成本上升及可能滥用出口便利计划（Export Facilitation Scheme）联系起来，该计划是一项促进出口的项目。他们声称，原本用于后续再出口的进口纱线和织物可能在国内市场销售。

Cotton Ginners Forum主席Ihsanul Haq表示，仅通过该计划从中国进口的织物可能就有4,000万至5,000万米，而出口并未出现相应增长。巴基斯坦纺织厂协会表示，2026–27年度第一季度，人造纤维纱线进口量从2025–26年度同期的3,056吨增至12,773吨，人造纤维织物进口量则从660吨增至8,628吨。

木尔坦中央棉花研究所专家Sajid Mahmood强调，评估行业复苏不应只看到货量，还应看农民每英亩的净收入。他警告说，如果棉花的盈利能力低于其他作物，农民可能会在下一季减少种植面积。

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