澳大利亚塔斯马尼亚州的农民已开始使用北部中部灌溉计划（Northern Midlands Irrigation Scheme），该系统在一个异常干旱且反常温暖的春季投入运行。水源来自该州中部Hydro Tasmania的大型水库，澳大利亚广播公司新闻报道。

150公里地下管道

该系统由位于伊西斯谷地低地和蒂耶纳马拉库纳/麦格理河地区的150公里地下管道组成。建设始于2024年。该计划将每年提供250亿升水，用于种植罂粟、马铃薯、加工用豌豆、蔬菜种子，以及用于发展绵羊养殖和牛养殖的饲料。

建设耗资2.17亿美元，资金由联邦政府、州政府以及约50名当地农民提供。该系统自运行之初对水的需求就很高，其几乎全部供水量已经售出。

农民扩大灌溉

在坎贝尔镇和罗斯之间经营家庭农场的农民理查德·伯贝里计划额外灌溉500公顷土地。他表示，如果无法获得水源，农场将不得不更早出售羔羊，也无法种植农作物。

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他的邻居帕特和梅迪·泰勒正在为生产薯条的马铃薯准备田地。明年，他们计划通过中心支轴式喷灌机再增加120公顷灌溉面积。帕特·泰勒指出，水让他们能够逐年规划农场工作；没有水，他们就不会种植马铃薯。

成本与经济影响

农民在用水权上花费了超过3400万美元，而建设将水直接输送到田地的基础设施又花费了数千万美元。项目开发商Tasmanian Irrigation预计，该系统每年将在北部中部地区带来约5400万美元的总体经济活动。

该公司还报告称，塔斯马尼亚其他灌溉计划在7月、8月和9月的供水量创下纪录。由于需求旺盛，其中六个系统提前于计划日期开放。

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