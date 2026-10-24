泰国农业大学表示，对四个新品种圣罗勒的法律保护不会禁止农民种植该植物的其他品种。圣罗勒在当地被称为卡帕奥（kaprao）。《曼谷邮报》对此进行了报道。

品种的法律保护

该大学副校长Hongsak Thiangtum表示，CPRAM Co Ltd支持了一项于2020年至2023年开展的四阶段研发项目。在该项目中，研究人员以源自佛统府甘烹盛校区的本地圣罗勒CPR1品系为基础，培育出Kaew Juree品种。

随后提交了对这四个品种进行法律保护的申请，2024年它们均获得了为期12年的保护。该大学解释称，品种登记是一种法律机制，用于保护开发者的权利并确定使用其研发成果的条件。

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登记的范围

该大学强调，保护仅适用于法律规定范围内的四个已登记品种，而非所有圣罗勒植物。可能存在的限制取决于权利类型、现行法律和具体情况。

农业大学还表示，保护泰国研究成果免遭未经授权的使用十分重要。同时，该校承认，植物品种保护并不意味着直接禁止使用这些品种。与私营公司的合作必须符合每个具体项目的协议和条件，且不会给予任何公司特殊优待。

圣罗勒属于唇形科，在泰国已有数百年的使用历史，也是许多泰国菜肴的重要食材。

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