针对俄罗斯联邦武装力量第247空降突击团侦察排排长的起诉书已移交法院，该排长被指控在赫尔松州临时被占领土上对平民实施虐待。

在赫尔松州检察院的诉讼指导下，该军人被指控对平民实施虐待以及其他违反战争法和战争惯例的行为——违反《乌克兰刑法典》第28条第2款和第438条第1款。

据调查显示，2023年夏季，这名33岁的排长是负责在赫尔松州左岸维持占领统治的军人之一。

在俄军炸毁卡霍夫水电站大坝后，他与其他占领军人员一同乘坐摩托艇在被淹没的奥列什基地区巡逻。

在一次巡逻中，俄军非法拘留了两名当地居民。这两名男子均为平民，未携带武器，也未参与任何战斗行动。

受害者被带到一栋高层公寓楼的九楼，在那里被关押了10天，期间遭受非人道待遇。这两名男子没有得到足够的食物和水，也无法满足基本卫生需求。

一名俄罗斯排长向其中一名被非法拘留者索要当地志愿者的信息及其侄子的情况。

受害者每天都要遭受残酷的审讯。他不仅遭到殴打，还被电刑折磨：电线被连接到他的手指上，为了加剧疼痛感，还在他的脚下垫了一块湿抹布。

在一次审讯中，被告将电线套在该男子脖子上，将其勒至昏迷。

另一名平民被占领者指控记录了俄罗斯军队的火力阵地。施虐者通过酷刑试图从他口中套出向乌克兰国防军传递情报的方式。

该男子遭到系统性的电击和全身殴打。由于遭受虐待，他身受多处重伤，包括：

11根肋骨、胸骨及下颌骨骨折；

肺部挫伤；

烧伤。

由于缺乏医疗救助，伤口发生感染，受害者出现了坏疽。最终导致其一只手的手指被截肢。

这两名平民直至2023年6月底才获释。

该刑事案件的特别审前调查由乌克兰国家安全局赫尔松州分局的调查人员负责。乌克兰国家边防局第79边防支队GOR 79分队的官兵提供了行动支援。

针对俄罗斯侦察排指挥官的起诉书已移交法院。其行为被定性为对平民的残酷对待以及其他违反战争法和战争惯例的行为。

赫尔松州检察院通报了这一消息。

此前，乌克兰安全局和卢甘斯克州检察院已收集证据，并对在被临时占领的卢甘斯克市担任占领当局监狱管理机构负责人的嫌疑人进行了缺席通告。

值得一提的是，克拉马托尔斯克的安全局又逮捕了一名叛徒。他曾协助俄罗斯对当地一所学校实施导弹打击。

乌克兰安全局还揭露了一名“乌克兰铁路”员工，该员工曾为俄罗斯联邦安全局（FSB）工作。他曾协助校准针对基辅的导弹袭击。

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