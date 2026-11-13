近三分之一的买家退还了iPhone Duo：主要缺陷已公布

近三分之一的iPhone Duo折叠屏智能手机购买者决定将其退还给商家。一项有超过6000人参与的调查结果显示了这一点。约1800名受访者表示，他们不打算保留该设备。

退货原因包括缺少Face ID、摄像头质量欠佳以及手机机身过于脆弱。

在退货原因中，提及频率最高的是缺少Face ID而不得不使用Touch ID、相机质量达不到iPhone 18 Pro的水平，以及机身过于脆弱。 还有人表示不喜欢每次都要将手机展开才能使用大屏幕。

还有一些更不寻常的情况。一位用户表示，在摩洛哥旅行时，沙子进入了手机的铰链。这发生在他在撒哈拉沙漠过夜之后。 内屏虽然还能正常工作，但手机却无法完全展开。要将其合上，必须费一番力气。

尽管退货率居高不下，但9to5Mac的记者认为，该公司目前尚无须担忧。在发布会上，苹果将iPhone Duo称为自初代机型问世以来，iPhone历史上最重大的变革。 这种全新的形态不仅影响了设备的结构设计，还改变了其重量、外屏的比例以及用户习惯的使用场景。

此外，该设备价格高昂。因此，部分消费者可能将此次购买更多地视为一次尝试：在日常生活中体验折叠屏iPhone，并判断这种形态是否适合自己。然而，使用几天后，部分用户的热情便消退了。

对苹果有利的一点是，iPhone Duo的需求如此之高，以至于预购的交货日期已推迟至2027年1月底。 这可能表明，尽管部分首批购买者感到不满，但市场需求依然保持在较高水平。

9to5Mac门户网站的调查显示了上述结果。



iPhone Duo开售后的情况：博主们怎么说、为何出现缺货以及苹果能赚多少钱。

苹果无法预测何时能解决iPhone Duo的供货短缺问题——TechCrunch。

苹果开放了售价2000美元的iPhone Duo预订——Engadget

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