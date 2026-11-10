“国际人类维度工作组已恢复活动”——卢比内茨

自5月暂停活动后，国际人的维度工作组已恢复工作。其第14次会议共有91名代表出席，创下了该工作组成立以来的最高出席人数纪录。 与会者包括48个外交使团的代表（其中包括19位大使）以及16个国际组织的代表。

“自5月暂停活动后，我们恢复了‘人类维度工作组’的工作。 我们与共同主席——加拿大大使塔玛拉·莫夫吉尼和挪威大使拉斯·拉格纳·汉森——一起，与国际合作伙伴讨论了最紧迫的人道主义挑战以及为应对这些挑战而采取的联合行动”， 人权专员周二在Telegram上写道。

会议的主要议题之一是释放被俄罗斯扣押的乌克兰人。据卢宾采介绍，自全面入侵开始以来，已有9 996名乌克兰公民获释。

与此同时，为了寻找有效解决方案并解救其余被俘人员，有必要更积极地动员国际合作伙伴。这一问题也是在多伦多举行的第二届“通往和平之路”国际会议上的关键议题之一。

“其中一个主要议题是让被俄罗斯俘虏的乌克兰人返回家园。自全面入侵开始以来，我们已成功接回9 996名本国公民。 与此同时，为寻求解决方案并解救我们的同胞，必须更积极地争取国际合作伙伴的支持。这些问题也是在多伦多举行的第二届‘通往和平之路’国际会议的关注焦点，”卢比涅茨指出。

与会者特别关注了被俄罗斯驱逐或强制转移的儿童的回归问题。

据人权专员称，在Bring Kids Back UA倡议框架下，目前已成功接回2 798名乌克兰儿童。

此外，国际乌克兰儿童遣返联盟的规模也在不断扩大。斯洛伐克最近成为该联盟的第53个成员国。

讨论的另一个议题是赫尔松州奥列什基地区人道主义行动的经验。德米特罗·卢比涅茨介绍了在美国第一夫人梅拉尼娅·特朗普的斡旋下进行的谈判、停火协议的达成以及人员遣返工作的组织情况。

据他介绍，此次行动的重要成果在于，国际合作伙伴倾听了亲历俄罗斯占领的民众的亲身证言。

“我还分享了在赫尔松州奥列什基开展人道主义任务的经验：从在美国第一夫人梅拉尼娅·特朗普的斡旋下进行的谈判，到达成停火协议以及组织民众返乡。 重要的是，合作伙伴们倾听了那些经历过占领的人们的亲身证言。

根据此次人道主义任务的结果，我们决定在人权事务专员办公室的基础上设立‘乌克兰平民返乡中心’。 该中心旨在整合相关机构的工作，协助查明被非法拘禁者和失踪人员的下落，并为其本人及其家属提供支持。我呼吁国际合作伙伴共同参与该中心的发展，”卢比涅茨表示。

计划在人权专员办公室的基础上设立新的乌克兰平民遣返中心。其任务将是协调相关机构的工作，搜寻被非法拘禁和下落不明的乌克兰人，并为其本人及其家属提供援助。

乌克兰最高拉达人权事务专员德米特罗·卢比涅茨通报了这一消息。

此前，乌克兰最高拉达人权事务专员德米特罗·卢比涅茨谈到了他在白宫会晤期间与美国第一夫人梅拉尼娅·特朗普的交谈。他感谢她参与了在奥列什基的人道主义行动，并请求她不要停止对乌克兰的援助。 据人权专员称，仍有数千名乌克兰人正在等待机会，希望能逃离被占领区或返回家园。

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