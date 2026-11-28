在利沃夫州，执法人员查获两名学生，他们攀附在“利沃夫—特鲁斯卡韦茨”电动列车的外部结构上，并在列车行驶过程中以此方式“乘车”。这两名少年将这次危险的旅程拍摄成视频并发布到了社交媒体上。

该事件于11月25日在对社交媒体的监控过程中被发现。德罗霍比奇区警察局教育安全处的一名女督察偶然发现了该视频，并查明了涉事人员。

经查，两名肇事者均为德罗戈比奇某学校的学生，年龄分别为12岁和14岁。执法人员对他们进行了预防性谈话，并解释了此类行为所带来的致命危险。

警方根据《乌克兰行政违法法典》第184条——未履行子女教育义务，对这两名青少年的父母分别开具了行政处罚笔录。该条款规定的处罚包括警告或罚款。

警方呼吁家长监督孩子的课余活动，并向他们说明搭车的危险性，因为从火车上坠落或触电都可能导致致命后果。

来源：利沃夫州警方。

警方对三名来自基辅的未成年“搭车族”的父母追究了行政责任，这些未成年人曾搭乘有轨电车和电动列车。

在利沃夫“里亚斯内-2”火车站附近，一名13岁男孩为自拍爬上罐车车顶时触电，导致全身严重烧伤。 触电后，这名少年跌落地面。目前他正在重症监护室接受治疗，生命体征稳定。

在里夫内州杜本区韦尔巴村，两名年龄分别为14岁和15岁的少年爬上一列停靠在车站的货运列车车顶后，遭到了电击。

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