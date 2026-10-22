奥尔加·苏姆斯卡展示了在俄罗斯对基辅发动夜袭时她是如何躲藏的

乌克兰著名戏剧和电影演员奥尔加·苏姆斯卡讲述了她是如何度过10月22日凌晨俄罗斯对基辅的袭击的。

“可怕的一夜，”苏姆斯卡在发布的一段视频下这样写道。

视频中能听到爆炸声，女演员情绪激动地反复念叨着：“天啊，天啊。”此时，奥尔加·苏姆斯卡正怀里抱着她的一只狗。

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这位艺人的帖子生动地展现了首都居民在俄罗斯袭击期间所经历的那段令人惶恐的夜晚。

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这位女艺人在Instagram快拍中发布了这些令人动容的画面。

此前，在8月20日凌晨俄罗斯对基辅发动的大规模袭击中，乌克兰女演员奥尔加·苏姆斯卡曾身处爆炸的中心地带。 在迎来60岁生日的前夕，这位女演员与丈夫——演员维塔利·博里西乌克——一同躲在防空洞中，经历了炮击最猛烈的阶段。

奥尔加·苏姆斯卡以形象的彻底转变令粉丝们大吃一惊。这位女演员尝试了短款深色齐肩短发和惊艳的妆容，俨然化身为一位名副其实的好莱坞影星。

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