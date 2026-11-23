政府将那些在修订保留规则期间“至关重要”地位已终止或即将终止的企业员工的保留期限延长至12月20日。

内阁通过了一项决议，将关于认定关键重要企业、机构和组织的决定有效期延长至2026年12月20日（含）， 以及通过电子服务门户网站为其服兵役义务员工提供的动员征召延期决定，有效期延长至2026年12月20日（含）。

根据2026年11月19日第1452号决议，此规定适用于截至该文件生效之日已与服兵役人员预留组织协调中心就标准达成一致的国家机关所作出的决定， 且此类决定及延期措施的有效期早于2026年12月20日届满，或在第1328号决议与第1452号决议生效期间已届满。

同时，对于在第1328号和第1452号决议生效期间届满的决定，不适用关键重要身份确认期限， 且延期规定不适用于根据第1328号决议或法律法规已被撤销或应予撤销的决定。

该文件还要求企业负责人在2026年12月20日前，将保留员工人数调整至符合更新后的保留程序要求。在此期间，相关保留程序的规定不适用于他们。

此规定适用于由内阁秘书处批准的名单中所列的关键企业、捐助机构代表处以及国际技术援助项目的执行方。

数字转型部应在该决议生效之日起五日内，确保能够通过统一的国家电子服务门户网站，对上述关键企业、机构和组织的员工进行预留登记。

将此类被预留人员转入特殊军事登记时，不考虑预留程序第29条第一款规定的期限。

根据对2023年1月27日第76号政府决议的修订以及经第1328号决议批准的《协调中心条例》， 若某组织经内阁决定被认定为关键重要单位，则应征预留人数将由该组织根据协调中心的审查结果自行确定。

此外，协调中心的职权范围和工作依据中新增了审查国家税务局 （DPS）和/或经济安全局（BEB）的申诉，以查明并通过文件证实企业、机构和组织系统性利用避税方案逃避缴纳增值税和/或个人所得税的迹象。

据“国际文传电讯社-乌克兰”报道。

新型预留制度：内阁是否在前线与后方之间找到了平衡。

科雷茨基指称存在滥用员工预留名额的情况。

《乌克兰真理报》被列为关键企业。

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