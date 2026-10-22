在俄罗斯对佩切尔斯克修道院发动袭击后，教会理事会发表了一份声明

全乌克兰教会和宗教组织理事会（VRCiRO）呼吁民主国家政府、 国际组织及宗教团体在10月22日凌晨基辅遭遇大规模弹道导弹和无人机袭击后，加强对乌克兰的援助并加大对俄罗斯的制裁压力。

该组织指出，在对首都六个区发动袭击期间，敌方动用了20多枚导弹和200架无人机，其中包括配备集束弹头的“伊斯坎德尔”弹道导弹。 炮击导致居民楼、医疗机构、购物中心、加油站以及基辅佩切尔斯克大修道院附近的东正教修道院受损，至少22人受伤（其中包括4名儿童），1人遇难。

宗教界人士强调，某些西方政要试图“安抚”这个恐怖主义国家、指责乌克兰导致局势升级，以及试图将弗拉基米尔·普京称为“人道主义者” ——仅因零星释放人质——都是极其错误的。 “毕竟，正是他本人应对针对乌克兰及其平民的国家恐怖主义、以及俄罗斯武器袭击造成的杀戮和破坏负责，而这些袭击在最近几周非但没有减弱，反而愈演愈烈，”乌克兰宗教事务委员会强调道。

此外，声明还援引了总检察长办公室的数据：自2022年2月以来，已发生近30万起侵略犯罪， 超过1.9万名平民遇难、762名儿童遇害、数千处基础设施被毁，以及使用化学武器和集束弹药的事实。 文件起草者强调：“只有谴责邪恶，而非为其开脱，才能制止这种邪恶。”

来源：全乌克兰教会与宗教组织理事会（ВРЦіРО）。

10月22日夜间，俄罗斯军队向基辅发射了三枚装有集束弹头的弹道导弹，其中一枚击中了佩切尔斯克区基辅-佩切尔斯克修道院与圣维维登斯基修道院之间的区域。 一枚导弹碎片击中了位于修道院入口处的耶稣基督圣像，并在圣像胸部区域穿透了图像。 爆炸产生的冲击波还震碎了建筑物的窗户，损坏了外墙，并使教堂墙壁布满弹片。

10月22日凌晨，俄罗斯对基辅发动袭击，导致隶属于莫斯科牧首区乌克兰东正教会的圣维德恩斯基男子修道院受损。 据报道，有两名教友受伤。据该媒体消息，碎片损坏了修道院的屋顶。此外，据称有两名教友受伤。目前尚无关于他们伤情的消息。

10月22日凌晨，由于俄罗斯对基辅发动的联合袭击，“波恰伊纳”零售园遭到破坏。该商业综合体内多家商店均受到波及。

位于基辅波恰伊纳的迪卡侬（Decathlon）体育用品店因10月22日凌晨遭受弹道导弹袭击而受损，现已暂停营业。目前该店暂不接待顾客。

关注我们在