克拉科夫枪击案：抓捕枪手的行动视频曝光

在抓捕一名涉嫌参与波兰克拉科夫致命枪击案的男子的行动中，两名警察受伤。抓捕过程被拍下，相关视频已被波兰媒体发布。

视频中记录的事件发生在15:00之后，当时执法人员抵达了枪击现场。

画面显示，袭击者与一名警察面对面站立，并相互开枪。 歹徒首先倒地。随后，警官又向该男子开了几枪，但随后失去平衡，也倒在了柏油路上。他在行动中受了伤。

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据波兰警方官方数据，此次抓捕行动中有两名执法人员受伤。他们是高级巡警雅库布·库利克和阿图尔·莫兰斯基。

在克拉科夫市中心向路人开枪的男子已接受了多次手术。目前他的病情稳定，但仍处于极度危急状态。 在抓捕袭击者过程中受伤的两名执法人员也已接受手术，目前伤势已趋于稳定。波兰总理唐纳德·图斯克称这两名警察为英雄。

袭击发生于11月7日15:00左右，地点在克拉科夫主市场广场。一名男子在驾驶汽车时向路过的行人开枪。随后，他继续在市内行驶，警方随即展开追捕。

波兰内政部长马辛·克维夫斯基表示，警方在接到第一起枪击报告约三分钟后进行了还击。交火过程中，袭击者受伤并被捕，随后被送往医院。

据官方数据，此次袭击造成6人死亡——4名女性和2名男性。另有15人受伤。遇难者中包括一名英国公民。

波兰执法部门正在继续调查。调查人员正在查明袭击者的作案动机，核查其可能的关联以及犯罪准备的具体情况。波兰国内安全局和军事反情报局已参与调查工作。

回顾此前，在波兰克拉科夫市中心广场，一名持枪男子枪杀了6人。警方向其开枪并将其逮捕。

在波兰克拉科夫，市场广场发生的枪击事件造成6人死亡，另有16人受伤。 总理唐纳德·图斯克在与各机构及行政部门代表举行会议后宣布，11月8日和9日全国将举行为期两天的全国哀悼。

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