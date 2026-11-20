在丹麦，执法部门挫败了一起针对乌克兰说唱歌手Kyivstoner（本名阿尔伯特·瓦西里耶夫）的疑似暗杀企图，该艺人原定于9月25日在该国举办演唱会。 据调查显示，这起针对该艺人的谋杀案可能是受俄罗斯特工机构指使策划的。

丹麦警方已逮捕两名本国公民，他们涉嫌策划谋杀这名乌克兰说唱歌手。多亏执法部门的迅速介入及时逮捕了嫌疑人，这起潜在的暗杀企图才得以未遂。

这两名男子在赫勒鲁普的一辆汽车内被捕。车内发现了多件武器。除两名嫌疑人外，执法部门还逮捕了另外两名男子，但未对他们提出谋杀乌克兰艺术家的指控。

两名嫌疑人均否认有罪。

据DR报道，此前一天，丹麦各议会党派领导人参加了在司法部举行的关于此案的闭门简报会。

周五16:00，警察情报局（PET）局长拉斯穆斯·基弗-克里斯滕森将与国家警察局长拉斯·博耶共同举行新闻发布会。 届时，官员们将通报“与俄罗斯相关的威胁形势的变化”。

乌克兰说唱歌手Kyivstoner原定于9月25日在夏洛滕隆德的Skovridderkroen音乐广场演出。然而，该活动最终被取消。

该艺人本人在Instagram上公开表示，取消的原因是情报机构的干预。

“情报部门禁止我们举办这场演唱会，”Kyivstoner写道。

据DR报道。

此前，俄罗斯反对派人士、第13届国际象棋世界冠军加里·卡斯帕罗夫在接到情报部门关于其生命可能面临威胁的警告后，取消了前往柏林的行程。

乌克兰总统表示，他意识到自身生命面临的威胁，特别是来自俄罗斯的暗杀可能性。与此同时，据他称，尽管乌克兰特勤部门曾多次警告可能发生暗杀事件，但他无法时刻将注意力集中在危险上。

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