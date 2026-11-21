法国当局正在就针对演员热拉尔·德帕迪约和作家米歇尔·维勒贝克的性侵指控展开调查。

据该媒体消息来源称，针对“性侵指控”的司法调查是在2025年5月收到投诉后启动的。

据法国媒体报道，一名曾于2018年与他们共同出演电影《Thalasso》（《水疗》）的女演员指控这两位名人犯有“集体强奸”罪。

这名身份未公开的受害者首次在法国网站Mediapart的采访中披露了遭强奸一事。 这位当时32岁的女演员兼舞者表示，她受聘拍摄裸露场景，但剧本中并未包含任何性内容。

该女子声称，拍摄期间韦尔贝克强行亲吻了她，而德帕迪约在作家将她按在床上的同时实施了性侵。 此外，据她所述，韦尔贝克在拍摄期间未经同意强迫她进行口交。她表示，因此遭受了“极度的屈辱”和“难以言喻的羞耻”。

该片导演纪尧姆·尼克卢被指控为共犯，因为据称他全程用摄像机记录了整个过程。 尼克鲁向《Mediapart》表示，该场景是即兴表演，他并未干预，因为没有察觉到“任何胁迫、言语或身体上的反抗，甚至没有不适感”。

根据法国法律，自2025年起，任何未经同意的性行为都将被定性为强奸。

BBC报道了这一消息。

法国将为性暴力受害者采购毒品检测试剂。

法国一起集体强奸案的庭审已进入最后阶段。

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