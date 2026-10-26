美国国会正准备对与普京达成的柴油交易展开调查——彭博社

美国国会中的民主党人正准备对唐纳德·特朗普与弗拉基米尔·普京就供应俄罗斯柴油达成的协议提出异议。 目前，第一艘载有燃油的油轮正驶往美国海岸，立法者要求银行和港口管理部门保留该协议的所有文件，以备后续调查之需。 一些共和党人也对这项柴油协议表示反对，其中包括参议员米奇·麦康奈尔，他严厉批评特朗普“纵容俄罗斯侵略者和独裁者”。

民主党国会议员承诺将在11月3日大选后调查该协议的细节，并已向摩根大通（JPMorgan Chase）、 美国银行、花旗集团和摩根士丹利等金融机构，以及纽约和新泽西港务局发出了正式质询函。

信中指出：“任何向美国供应俄罗斯柴油的行为都会引发严重的法律问题，并可能成为诉讼以及国会调查的对象。 鉴于该交易将成为俄罗斯对乌克兰发动的残暴且非法战争的资金来源，因此……从国家安全角度来看，该交易也引发了严重担忧。” 与此同时，悬挂马耳他国旗的油轮“Agioi Fanendes”号已在普里莫尔斯克港装载了4万吨燃油，预计将于11月7日抵达目的地。

来源：彭博社。

在俄罗斯政府根据俄美供应协议发放出口配额后，俄罗斯炼油厂于10月增加了柴油产量。

俄罗斯方面表示，已准备好向美国供应任何数量的柴油。与此同时，美国国内的柴油价格已高于与普京达成燃料协议之前的水平。

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