在基辅，救援人员在俄罗斯空袭的现场发现了两只在袭击中与主人失散的狗。其中一只被从受损建筑的废墟中救出，另一只则被发现受伤倒在围栏旁，当时它正在那里等待主人。

10月27日凌晨，当救援人员正在清理俄罗斯对基辅又一次袭击造成的后果时，他们在受损建筑的废墟下发现了一只惊恐的狗。这只动物虽然受了伤，但还活着。

国家紧急情况局发布的视频显示，这只狗至少有一条肢体受伤。救援人员将其从废墟中救出，进行了急救，并送往最近的兽医院。

随后，救援人员在附近又发现了一只受伤的狗。这只狗躺在围栏旁，等待着它的主人。

“这可怜的小家伙静静地躺着，忠实地等待着，但遗憾的是，它没能等到主人回来，”救援人员说道。

这两只狗都在俄罗斯的袭击中失去了主人。

国家紧急情况局强调，救援人员和守卫者们正冒着生命危险去拯救他人。

“我们的捍卫者和救援人员不惜一切代价，只为挽救每一条生命！正如瓦西里·西蒙年科所写：‘不为自己而活，为他人而奋斗的人，才是真正活着的人’，”该部门补充道。

10月27日凌晨，俄军对乌克兰发动了大规模袭击，动用了280架攻击型无人机（包括喷气式无人机）以及弹道导弹。

主要打击目标是基辅。自前一天傍晚开始的两次火箭弹袭击，造成居民楼、医疗机构、地铁站、行政大楼、商业中心及交通工具受损。

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在德斯尼亚区，一名46岁的妇女在袭击中丧生，另有15人受伤。

乌克兰国家紧急情况局（DSNS）通报了这一情况。

10月27日白天，俄军对哈尔科夫州的德尔加奇镇发动了导弹袭击。据记录，一枚导弹击中了一座仓库，造成3人受伤。

在切尔尼戈夫州，俄军利用FPV无人机沿光纤线路对诺夫哥罗德-西维尔斯基社区的一处教育设施发动了袭击。目前尚无关于此次袭击后果的消息。

需要指出的是，在赫梅利尼茨基州，俄罗斯的袭击严重损坏了电力设备。

在哈尔科夫州，因俄罗斯袭击导致3人死亡，另有8人受伤。

此外，俄罗斯还动用弹道导弹对基辅进行了大规模袭击。

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