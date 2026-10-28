乌克兰国防部长叶夫根尼·赫马拉正在推进军队合同改革的后续阶段，该改革将充分考虑军人的意见。取代所谓的“费多罗夫合同”的，可能是“福利套餐合同”。 与此同时，关于自2022年起参战的军人服役期限及退役问题，目前仍悬而未决。

由前国防部长米哈伊尔·费多罗夫推行的新兵合同改革，曾引发部分乌克兰军人的不满。 据记者报道，士兵们认为该改革不公平，因为其主要侧重于招募新兵，而那些参战多年的军人却未获得明确的服役期限。

一些士兵是“走投无路”才同意签署所谓的“费多罗夫合同”，只为能获得短暂回归平民生活的机会。

据议会国家安全委员会秘书罗曼·科斯滕科称，自2026年6月以来，仅有8600名军人签署了此类合同。

《乌克兰真相》在国防部的消息人士透露，叶夫根尼·赫马拉正在研究军人对现行条款的反馈意见。与此同时，政府关于合同和薪酬保障的决议中的所有条款将继续执行。

据该媒体采访对象透露，改革工作涵盖两个主要方向。

第一是建立针对新兵的全新合同体系，该体系可能被命名为“福利套餐合同”。这些福利的具体内容目前尚未公开。

第二个方向涉及长期服役并参与作战行动的军人。罗曼·科斯滕科认为，这一问题应由乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基来决定。

这位议员认为，有必要明确哪些类别的军人有权退役。在可能的标准中，他提到了多次负伤和长期驻守前线。

与此同时，科斯滕科并不支持立即让所有2022年入伍的军人复员。

“应从那些在风险最高条件下服役的人员开始复员。无论人们多么希望，不可能立即让所有自2022年起服役的人员都退伍，”该媒体援引这位议员的话说。

《乌克兰真相》的记者采访了国防军的军人，他们解释了为何现行合同条款无法令他们满意。

主要意见之一是缺乏明确的服役期限——军事和政治领导层早在2023年就曾提及此事。据军人称，关于确定服役期限的承诺至今仍未兑现。

另一项不满原因在于新兵与资深战士的服役条件完全相同。军人认为，自2022年起参战的士兵应比刚入伍的人员享有更多优待。

部分诉求涉及服役期满后的退伍及延期服役问题。军人认为，在长期驻守前线后，六个月的延期服役时间不足以让他们得到充分的休整。

“我认为，自2022年起参战的人员应比刚入伍的人员享有更多特权，”一名空降突击部队医务人员表示，其言论被《乌克兰真相》援引。

另一个在军人中引发争议的问题，是米哈伊尔·费多罗夫任内上调的津贴分配问题。

据记者采访的士兵称，津贴发放及时，但加薪主要惠及突击队员和步兵，而无人机操作员却未获得同等幅度的加薪。

军人指出，无人机操作员也经常在前线附近工作，并在高风险环境下执行任务。

《乌克兰真相》的报道强调，军队内部在薪酬待遇、服役期限及退役条件等问题上，对公平的诉求依然存在。目前，这些问题亟待乌克兰军政领导层进一步解决。

需要指出的是，被记者认为与乌克兰国家基础设施恢复与发展局局长伊万·费多罗夫商业圈有关联的“卡尔米乌斯”公司，在费多罗夫就任后获得了价值21.4亿格里夫纳的政府合同。 据“我们的钱”调查报道，该公司部分大额订单是在没有竞争的情况下获得的。记者还注意到不同地区类似工程的造价差异，以及该公司与执法机关调查材料中涉及的其他企业之间的关联。

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