在南加州举行的一场国际媒体活动期间，纯电动BMW iX5实现了464千瓦的峰值充电功率。此次演示有IONNA和Alpitronic参与，Electrek报道。

峰值充电功率

BMW此前表示可实现最高460千瓦的直流充电功率，但该车辆在活动期间记录到了略高的464千瓦。BMW表示，iX5 60 xDrive版本在最高460千瓦的峰值功率下，可在10分钟内增加最多170英里、即约274公里的续航里程。

据该公司称，容量为144千瓦时的电池可在22分钟内从10%充至80%。同时，460千瓦属于峰值功率，这意味着该功率不会在整个充电过程中持续保持。

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平台和车型发布

iX5采用BMW第六代eDrive动力系统和800伏架构。该公司称，与第五代系统相比，它可提供最多30%更长的续航里程和更高的充电速度。BMW估计，采用圆柱形电芯的新电池比此前的方形电芯具有高出20%的能量密度。

2027款BMW iX5 60 xDrive计划于2027年第一季度在美国开始销售，起售价为79,800美元。BMW估计该车型续航里程最高可达435英里，即约700公里，但EPA官方数据仍有待公布。该车将配备两台电动机、全轮驱动，综合功率为578马力，并可在4.4秒内加速至每小时60英里。

BMW计划在今年年底前在美国斯帕坦堡工厂开始生产iX5。该公司称，这款车型是其首款将在美国生产的纯电动汽车。

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