月供至少1000美元的新车贷款购车占比升至21.1%——Motor1

第三季度，通过融资购买新车且月供至少为1000美元的交易占比为21.1%，高于一年前的19.1%。Motor1报道称，该数据援引自Edmunds的一份报告。

贷款金额更高、期限更长

当季购买新车的平均贷款金额升至44,664美元。2026年第二季度为44,156美元，一年前为42,744美元。同时，平均月供从756美元升至787美元。

期限至少为84个月的贷款占新车贷款的25.5%。一年前，此类贷款占21.8%。Edmunds分析部门负责人杰西卡·考德威尔表示，尽管月供已达到创纪录水平且贷款期限不断延长，但新车需求并未减少。

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二手车支出上升

月供至少1000美元的情况也出现在二手车贷款中，其占比为6.5%。这高于上一季度的6.2%，也高于2025年第三季度的6.1%。当季购买二手车的平均贷款金额达到30,703美元，而一年前为29,660美元。

Edmunds分析部门主管艾万·德鲁里建议购车者评估贷款的总成本，而不仅仅是月供是否负担得起。根据Edmunds的数据，第三季度发放贷款在整个期限内的平均利息总额为9,938美元，而一年前为9,442美元。新车贷款的平均利率维持在7.0%。

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