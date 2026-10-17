Chevrolet暂无计划以新的纽博格林圈速回应Ford——Motor1

Ford Mustang GTD Competition以6分40.835秒完成了德国纽博格林北环赛道，但Chevrolet近期不计划安排新的圈速挑战作为回应。Motor1报道称，该消息援引了GM Corvette和高性能车型执行总工程师托尼·罗马的话。

不同的圈速类别

德克·穆勒驾驶Mustang GTD Competition完成了这一圈。他的成绩比Chevrolet Corvette ZR1X于2025年7月创下的6分49.275秒快了8.44秒。

与此同时，这些成绩被记录在不同类别中。Mustang GTD Competition被列入原型车和预生产车型组别，而Corvette ZR1X则被列入量产车和跑车类别。Ford的成绩由一辆预生产车型取得，而Corvette的圈速展示了量产车型的能力。

今年早些时候，公路版Mustang GTD以6分52.072秒跑完北环赛道。2025年，Chevrolet还记录了Corvette Z06的7分11.826秒以及Corvette ZR1的6分50.763秒。

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罗马表示，Chevrolet团队为ZR1X的成绩感到自豪。此次圈速挑战的准备工作如同完整的比赛周末，米其林工程师和电池分析专家均参与其中。

押注派克峰

罗马表示，Chevrolet不打算与Ford在纽博格林展开相互回应的圈速挑战。相反，Corvette团队将重心放在美国派克峰国际爬山赛上。

由J. R. 希尔德布兰德驾驶的Corvette ZR1X在2026年以9分30.104秒完成派克峰赛道。Ford SuperVan 4.2电动原型车也参加了这项赛事，以8分18.202秒的成绩获得总冠军，并创造了该赛事新的电动车纪录。

Chevrolet不排除未来重返纽博格林的可能性，但目前没有计划针对Ford的成绩安排新的回应圈速挑战。

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