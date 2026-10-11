在法国巴黎，Citroën展示了紧凑型电动汽车2CV概念车，重新诠释了这款最著名的法国车型之一。量产版计划在产品阵容中定位于紧凑型Ami和Citroën C3之间，Motor1报道。

该概念车长3.7米，比历史上的2CV短约10厘米。车辆的目标重量约为2,200磅，即约1,000公斤。Citroën预计，较轻的重量将使其能够采用更紧凑的电池用于日常出行，并降低车辆及其使用成本。

复古设计与维修

该车型采用圆润的轮廓、陡峭的挡风玻璃、弧形车顶、醒目的翼子板，以及独立布置的圆形LED图案大灯。宽大的平整车身面板、挡风玻璃下方的进气口以及可单独更换的保险杠，旨在简化生产和维修。

Citroën还与Michelin合作开发数字轮胎状态监测系统。该系统将监测轮胎的技术状态，并持续根据道路和环境条件调整车辆的行驶表现。

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带有2CV元素的内饰

内饰配备采用Advanced Comfort技术的宽大座椅、可向外滑出的乘客座椅、可拆卸储物篮以及带状车门把手。驾驶员不再使用传统仪表台，而是配备包含方向盘、开关和Citroën Smart Vision Display显示屏的极简控制模块，该显示屏可在视野内显示重要信息。

该车配有8英寸方形屏幕和实体控制件、可折叠织物车顶，以及可作为便携式扬声器使用的可拆卸Radioën收音机。复古细节包括制动踏板上的乌龟图案、加速踏板上的兔子图案，以及专为携带鸡蛋设计的车门储物袋。

价格与上市时间

Citroën表示，量产版2CV将在欧洲生产。该车型的目标起售价将约为1.5万欧元。该车预计将在2028年前推出；其首发可能在当年的巴黎车展举行——距离首款Citroën 2CV问世80年。

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