福特正在准备推出电动皮卡Fathom，预计将于2027年上市，售价低于3万美元。该车型将配备双向充电系统，无需单独的壁挂式逆变器即可向家庭提供超过10千瓦的交流电，Electrek报道。

据该媒体报道，Fathom将成为这家美国汽车制造商首款售价低于3万美元、无需单独壁挂式逆变器即可向住宅提供超过10千瓦交流电的电动汽车。

逆变器集成在皮卡结构中

电动汽车电池以直流电形式储存电能，而家庭电网使用交流电。通常，使用汽车电池为住宅供电需要单独的外部逆变器。

福特将逆变器集成到E-box中，E-box是新Universal EV Platform上车辆的五个主要模块之一。该公司在2023年收购初创企业Auto Motive Power后重新设计了该系统。福特预计，更少的部件将降低家庭使用设备的成本。

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电池的两种使用场景

Fathom车主将能够利用电池电量管理家庭用电，或在停电期间将其作为备用电源。第一种场景需要Home Power Station：它将允许在电价较低时为皮卡充电，并在电价较高时使用储存的电能。

福特预计，Home Power Station的价格约为第一代双向充电器的一半。备用供电则需要Home Power Station和Home Backup Panel。根据制造商的估计，备用供电设备的成本将比第一代设备至少低60%。该公司尚未公布设备的最终价格和安装费用。

为接入电网做准备

7月，福特与American Electric Power、BC Hydro、Consumers Energy、Exelon和Pacific Gas and Electric成立了一个工作组。参与方正在研究配备双向充电功能车辆的接入程序、新标准，以及电动汽车车主参与虚拟电厂的可能性。

福特表示，Fathom系统旨在符合UL 1741要求和IEEE 1547并网标准，并采用SAE J3068通信技术。该公司称，这项技术有助于降低充电设备成本。

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