Ford表示，电动皮卡Fathom的较高配置版本售价将达到3万美元区间的高端。该车型的基础售价将为28,350美元，公司预计即使配置更好的版本价格也将低于4万美元。

Ford Blue和Model e总裁安德鲁·弗里克在第三季度业绩电话会议上作出上述表示。他称，公司将在这一价格区间推出多个Fathom版本。

配置细节将于稍后披露

Ford尚未说明皮卡不同版本将配备哪些设备。目前也不清楚，3万美元区间高端的金额将是较高配置版本的起售价，还是对应配置最齐全车辆的价格。

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公司计划在接近上市时提供更多有关Fathom产品的信息，InsideEVs报道称。预订预计将于2027年初开放，首批交付计划在同年年底进行。

数字功能与订阅服务

Ford首席执行官吉姆·法利表示，购买较高价位电动车版本的消费者会关注数字化能力。他列举的此类功能包括驾驶辅助系统、数字摄像头、仪表盘和集成的Apple Maps，并指出长期订阅和数字服务具有潜力。

截至第三季度末，Ford拥有170万名为公司服务订阅付费的客户，其中包括Ford Pro、BlueCruise及其他数字服务。这比上一年同期增长40%。法利还指出，在车辆与软件订阅相结合的情况下，零售客户留存率最高可提高9个百分点。

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