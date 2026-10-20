GM将关闭底特律电动汽车电池组装厂——InsideEVs

通用汽车将关闭位于底特律的布朗斯敦电池组装厂（Brownstown Battery Assembly）。该厂曾组装用于凯迪拉克Celestiq电动轿车的高压电池，以及用于雪佛兰Corvette E-Ray的电池和驱动模块。正如InsideEVs报道，该公司确认将关闭这处厂址。

该设施将被停用

这座面积为48万平方英尺的工厂于2009年启用。据该媒体援引Automotive News的报道，该设施计划在明年夏天租约到期时之前停用。

该厂员工人数从生产负荷最高时期的约300人减少至不足10人。这发生在需求低于预期导致产量下降之后。受这些变化影响的员工已于今年早些时候接到通知，并获得了该地区其他工厂的工作机会。

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生产重点的转变

关闭布朗斯敦电池组装厂之际，GM正在调整其动力总成战略。该公司仍继续生产电动汽车，但目前优先发展搭载汽油发动机的汽车。

今年早些时候，GM退出了与三星SDI在印第安纳州共同建设电池工厂的项目。2024年，这家汽车制造商还放弃参与一项位于兰辛、价值25亿美元的电池工厂项目，由LG新能源继续主导该项目。

第三季度，GM在美国售出25,472辆电动汽车，而上年同期为66,501辆。该媒体指出，去年数据受到7,500美元联邦税收抵免取消前需求的影响。

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