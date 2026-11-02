尼日利亚阿比亚州州长亚历克斯·奥蒂表示，当局为公共交通系统选择电动巴士，是因为他们认为这比压缩天然气（CNG）巴士是更先进的技术方案。他在乌穆阿希亚举行的月度媒体简报会上作出这一表述，据Premium Times报道。

用于客运的电动交通工具

奥蒂表示，州政府并不反对CNG，但决定在公共交通中使用电动车。他解释说，汽油车和使用CNG的交通工具采用内燃机，而电动交通工具拥有不同的驱动系统。

州长还指出，CNG的使用成本低于汽油。他表示希望，将汽油和柴油车辆改装为使用CNG在尼日利亚会变得更加普遍。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

面向私家车的CNG加气站

奥蒂称，多家公司已表示有兴趣在该州建设更多CNG加气站，并且已经与这些公司达成协议。据他介绍，这些加气站将服务私家车和其他消费者，而不是该州的公共交通系统。

在同一场简报会上，州长还谈及乌穆阿希亚市中心、被称为伊西门的地区的街头贸易。他表示，当局将作为城市更新计划的一部分逐步安置商贩，并向可能被从经营地点迁走的人支付补偿。奥蒂称，州政府仍在为商贩寻找替代地点。

关注我们在