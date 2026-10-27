中国汽车制造商长城汽车（GWM）计划于2027年初在保加利亚开始生产紧凑型跨界车Ora 5。该公司已与当地合作伙伴签署生产协议，该工厂将成为其在欧洲的首个生产基地，TimesLIVE报道。

产能最高达5万辆汽车

这家保加利亚工厂的计划年产能将最高达到5万辆汽车。车辆生产预计将于2027年第一季度启动。GWM未披露该协议的财务条款。

Ora 5在欧洲市场提供纯电动、混合动力和汽油版。不过，该公司未说明将在保加利亚生产该车型的哪一种具体版本。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

重返欧洲市场

中国汽车制造商正在欧洲建立生产基地，以支持销售增长并减轻贸易壁垒的影响。从中国进口的GWM电动汽车除适用汽车进口的标准10%关税外，还需缴纳20.7%的欧盟反补贴税。

GWM首席技术官妮可·吴表示，公司不仅希望在欧洲销售汽车，也希望“成为欧洲的一部分”。据一名去年接受路透社采访的GWM高管称，该公司的目标是到2029年在欧洲生产30万辆汽车。该制造商还计划在欧洲大陆建设面向汽车和零部件的一体化工业园区。

GWM曾表示，计划在未来两年内推出至少10款新车型及其衍生版本。该公司在慕尼黑设有研发中心，自2021年起运营。GWM在欧洲的销量于2025年下降近30%，至3500辆。该公司的目标是到2030年占据欧洲市场3%至5%的份额。

关注我们在