现代已在英国开放改款 IONIQ 6 电动汽车的订购。基础版 Premium 采用后轮驱动和 84 千瓦时电池，官方宣称续航里程最高可达 422 英里。计入 Electric Car Grant 补贴后，其起售价为 33,240 英镑，Electrek 报道。

版本与续航里程

该车型将在英国市场提供 Premium、N-Line 和 N-Line Evo 配置。该车将提供功率为 225 马力的后轮驱动动力系统，或功率为 320 马力的全轮驱动动力系统。

N-Line 和 N-Line Evo 版本同样配备 84 千瓦时电池。这些配置的后轮驱动版本续航里程最高为 364 英里，全轮驱动版本最高为 354 英里。N-Line 起售价为 36,240 英镑，而后轮驱动版 N-Line Evo 起售价为 43,270 英镑，全轮驱动版起售价为 46,770 英镑。

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配置与充电

基础 Premium 配置包括 18 英寸铝合金轮毂、隐藏式门把手、双区自动空调、前排座椅和方向盘加热、热泵、智能手机无线充电以及通过网络进行的软件更新。

车内配备两块 12.3 英寸显示屏，分别用于导航和多媒体系统，并支持无线 Apple CarPlay 和 Android Auto。顶配 N-Line Evo 还提供真皮和麂皮座椅饰面、前排座椅通风、天窗、抬头显示系统、全景影像系统、远程泊车和 BOSE 音响系统。

得益于 800 伏架构，IONIQ 6 的电池在功率最高达 350 千瓦的直流快速充电站上，可在约 18 分钟内从 10% 充至 80%。该车在英国的交付预计将于 2027 年初开始。

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