现代汽车在印度浦那开设了一座新汽车工厂，初期年产能可达17万辆。该工厂建于通用汽车旧工厂所在地，现代汽车于2023年收购了该厂。正如《韩国先驱报》报道，加上现代汽车位于钦奈的两座工厂，其合计年产能为82.4万辆，现代汽车在印度的生产能力正接近100万辆。

扩大生产

开业仪式有现代汽车集团执行董事长郑义宣、现代汽车首席执行官何塞·穆尼奥斯，以及包括首席部长德文德拉·法德纳维斯在内的马哈拉施特拉邦政府代表出席。

现代汽车计划在两年内将浦那工厂的产能提高至25万辆，并在2030年前提高至32万辆。初期，该工厂将生产面向印度市场的第二代全新Venue紧凑型跨界车，并出口至拉丁美洲、非洲和中东30多个国家。此后，该工厂还将把混合动力车型纳入生产。

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出口和电动汽车

将Venue的生产转移至新工厂，预计将释放钦奈工厂的产能，以扩大电动汽车生产。报道还提及Ioniq 5和Creta Electric电动车型。现代汽车计划在明年初推出一款适应当地市场的紧凑型纯电SUV。

公司预计到2030年将出口份额提高至印度总产量的30%。自1999年以来，现代汽车印度分公司已出口超过400万辆乘用车。加上起亚位于阿南塔普尔的工厂，现代汽车集团在印度的年产能为142万辆，并计划在2028年后超过150万辆。

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