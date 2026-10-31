德国总理弗里德里希·默茨表示，他将认真对待东亚国家对法德限制欧盟汽车补贴计划提出的反对意见。他打算在11月13日于都柏林举行的下一次欧盟领导人非正式会议上提出这一问题，Politico Europe报道。

首尔和东京的反对意见

默茨与法国总统埃马纽埃尔·马克龙商定的计划规定，限制在欧盟、瑞士和英国以外生产的汽车获得补贴的资格。这项倡议在亚洲国家引发了强烈反应。

韩国总统李在明对记者表示，他已请求默茨支持将韩国与欧盟成员国同等对待。日本也表达了类似意见。

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这位德国总理表示，这些投诉的强烈程度令他有些意外。他承认，法国和德国的提议已在新加坡、日本和韩国引发重大担忧，人们担心欧洲会出现新一轮保护主义。

贸易倡议

默茨在首尔和东京发表讲话时还提议，建立一个支持以规则为基础贸易的全球政治联盟。他认为，欧盟、亚洲国家、加拿大、澳大利亚、新西兰以及南美贸易集团南方共同市场应在国际规则遭到违反或出现经济压力时协调行动。

Politico Europe指出，韩国和日本的反应显示，行业贸易争端可能会使默茨提出的更广泛倡议的实施复杂化。

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