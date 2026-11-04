比亚迪的全尺寸纯电动SUV Denza N9 EV出现在中国工业和信息化部（MIIT）的文件中。其申报总质量为3760公斤。该车型被列入新一批获准销售的新能源汽车名单，Electrek报道。

三台电动机

根据登记数据，Denza N9 EV将搭载比亚迪e3三电机平台，综合功率为890千瓦，即1193马力。该系统由一台270千瓦的前置电动机和两台各310千瓦的后置电动机组成。

纯电版长5270毫米、宽2030毫米、高1830毫米，轴距为3125毫米。这些参数与混动版Denza N9 Flash Charging的尺寸一致。该车将提供五座和六座配置。

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欧盟驾驶员注意事项

文件还列出了一块磷酸铁锂电池，其电芯来自比亚迪FinDreams部门。由于总质量为3760公斤，这款电动车超过了欧盟B类驾驶执照所涵盖的3500公斤限额。

与此同时，更新后的欧盟规定允许持有B类驾驶执照至少两年的驾驶员驾驶总质量不超过4250公斤的替代燃料车辆。Electrek称，新手驾驶员驾驶Denza N9 EV可能需要C1类驾驶执照。

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