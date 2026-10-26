2027款纯电动雷克萨斯RZ跨界车将于2027年初进入经销商展厅。入门版RZ 350e含运费售价为47,495美元，宣称续航最高可达301英里，约合484公里，Electrek报道。

三种动力系统

基础版RZ 350e配备79.6千瓦时电池和一台功率为221马力的前置电动机。配备额外后置电机和DIRECT4系统的四驱RZ 450e AWD综合功率为308马力。其起售价为50,995美元，续航里程为260英里。

该系列中价格最高的将是售价58,770美元的RZ 550e F Sport AWD。其四驱动力系统的综合功率为402马力，据雷克萨斯数据，从0加速至每小时60英里需4.2秒。F Sport配置还将首次提供M Mode系统，模拟八速手动变速箱的驾驶感受。

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充电和配置

所有RZ版本都将获得位于副驾驶一侧的内置NACS充电接口，可无需单独的适配器使用Tesla Supercharger充电站。电池从10%充至80%预计约需30分钟。

标准配置将包括方向盘加热、前排座椅加热和通风，以及配备14英寸导航显示屏、无线Apple CarPlay和Android Auto的Lexus Interface多媒体系统。Luxury和F Sport版本将采用Ultrasuede座椅饰面，而标准版本将配备NuLuxe材料座椅。

截至9月，雷克萨斯已售出超过1万辆RZ跨界车，比一年前同期的5,340辆增长91%。

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