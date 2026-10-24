在澳大利亚奥尔巴尼市，距离珀斯以南约400公里，数十辆复古福特Model A汽车齐聚一场拉力赛，组织者称这是该国规模最大的同类聚会。周五，老式汽车喇叭声在该市历史街区回荡，ABC News报道。

来自不同国家的参与者

拉力赛负责人安德里亚·穆尔表示，修复后的汽车来自澳大利亚几乎所有州。来自新西兰、英国和斯洛文尼亚的参与者也参加了活动，尽管一些来宾没有带自己的汽车。

82岁的本·曼内克说，他驾驶自己的福特Model A，从昆士兰州马莱尼前往奥尔巴尼，行程约5000公里。他表示，穿越纳拉伯平原的旅程需要多次停留，并非所有地方都方便过夜，但这次旅行令人愉快。

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1928年至1931年生产的汽车

穆尔指出，活动上展出的Model A生产于1928年至1931年，紧随福特Model T之后。她称这些车是面向所有人的汽车，并指出与Model T不同，它们不只能涂成黑色。

来自约克郡的史蒂夫·沃森与朋友飞往澳大利亚，并借了一辆车参加拉力赛。他说，英国也有一个福特Model A爱好者俱乐部，约有300名成员，但当地参加类似活动的人并没有这么积极。

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