Polestar已在中国东部路桥的工厂结束电动掀背轿跑Polestar 2的生产。该车型成为该品牌首款量产车：上市六年间销量约为20万辆，Autocar报道称。

Polestar 2于2020年年中上市，与特斯拉Model 3竞争。截至2026年2月，该公司已在全球售出超过19万辆此类汽车，其中约4万辆在英国售出，英国是Polestar最大的市场。自2026年初以来，Polestar 2的销量落后于更新的Polestar 4跨界车，但它仍贡献了该品牌在英国超过三分之一的销量。

继任车型预计于2027年推出

Polestar 2的生产在第二代车型亮相前数月结束，后者预计将在2027年的头几个月推出。在挪威和瑞典，该公司已停止接受现款车型的工厂订单。与此同时，该车型的所有版本在英国均有供应，据该媒体称，车辆库存应足以维持到继任车型开始销售。

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新款Polestar 2预计将比现款长度为4.6米的汽车略长，并将更多面向年轻受众。Polestar首席执行官米夏埃尔·洛舍勒表示，下一代车型将保留现款掀背轿跑的优势，同时也将为现款车型未能充分兼顾的方面提供解决方案。

全新设计与中国生产

第二代车型也将在中国生产。Polestar尚未确认其是否会保留吉利集团的Compact Modular Architecture平台，现款车型与沃尔沃XC40共用该平台。该架构支持搭载内燃机、混合动力和纯电动动力总成的汽车。

新款Polestar 2将成为该品牌首款由菲利普·罗默斯设计的量产车；他于2025年初加入该公司，接替马克斯·米索尼。该公司预计，该车型将在实现到本十年末年销量10万辆的目标中发挥重要作用，而2025年的销量为6万辆。

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