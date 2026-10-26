波兰评估终止A2路段特许经营权的可能性——RMF24

波兰基础设施部正在分析终止诺维托梅希尔与科宁之间A2高速公路路段特许经营协议的可能性。该部门已指示国家道路和高速公路总局进行详细分析，据RMF24报道。

检查特许经营商

该部还确认，将检查特许经营商Autostrada Wielkopolska公司履行义务的情况。这是对一项议员质询的回应，该质询提出了A2这一路段通行费定期上涨的问题。

该部表示，该公司实施系统性上调费率的定价政策不可接受。根据该部数据，从2015年9月至2026年9月，该路段通行费根据车辆类别不同上涨了141%至145%。

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对于乘用车，通行整个特许经营路段的费用从17兹罗提提高到41兹罗提。

国家的有限能力

特许经营协议于1997年签订。协议规定，特许经营商自行为高速公路的建设、维护和维修提供资金，相关费用由向驾驶员收取的费用支付。

该部指出，如果费率未超过合同规定的最高水平，国家没有阻止其上调的机制。2026年3月，该部就能否适用消费者保护规定向竞争与消费者保护办公室提出咨询。监管机构认为，没有理由指控特许经营商强加不公平价格，因为现行费率明显低于协议规定的上限。现行特许经营权将于2037年3月到期。

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