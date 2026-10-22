巴基斯坦2026至2031年汽车政策草案可能导致部分汽车价格大幅下降，尤其是插电式混合动力汽车。根据初步行业估计，这类汽车的价格可能下降逾20%，《黎明报》报道。

草案维持电池电动汽车1%的销售税税率。插电式混合动力汽车拟适用9%的税率，增程式电动汽车拟适用6%的税率。该文件的早期版本曾提议，对所有使用新能源的车辆统一适用1%的税率。

预计的价格下降

根据初步行业估计，普通汽油车的价格可能下降约8%至10%，混合动力汽车可能下降约9%。预计插电式混合动力汽车的降价幅度最大。进口价值不超过1.5万美元的电动汽车价格可能下降约22%，而较昂贵车型的估计降幅约为8%。

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与此同时，在拟议税收结构下，增程式电动汽车的价格可能上涨约3%。行业代表认为，GAC Aion UT的价格可能从约640万巴基斯坦卢比降至500万至520万巴基斯坦卢比。部分版本的Honda HR-V e:HEV、Haval Jolion和Toyota Corolla Altis，潜在节省金额可能为60万至80万卢比。

零部件制造商的担忧

草案还规定，到2031财年，逐步将用于汽车组装的本地化CKD零部件关税从25%降至15%。Topline Securities分析师认为，受竞争影响，较低关税带来的收益可能会转给消费者，但这可能损害当地零部件制造商。

巴基斯坦汽车零部件和配件制造商协会主席阿卜杜尔·雷赫曼·艾扎兹表示，新车和二手车进口已经对行业造成压力。他说，9月新进口完全组装汽车从8月的391辆增至2407辆，二手车进口则从1185辆增至2454辆。艾扎兹估计，9月进口的4861辆汽车使当地零部件制造商损失的收入约为73亿卢比。

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