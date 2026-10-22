9月，欧盟、英国及欧洲自由贸易联盟国家的新车注册量同比增长10.2%，达到136万辆。增长由对电气化汽车的强劲需求推动，而汽油和柴油车型的注册量则大幅下降。

对电气化汽车的需求

据Channel NewsAsia援引欧洲汽车制造商协会（ACEA）数据报道，纯电动汽车注册量增长59.9%，插电式混合动力汽车增长24%，混合动力汽车增长5.3%。

这三类车型合计占9月所有新注册汽车的76.2%。欧洲主要国家针对购车者的激励措施以及更广泛的车型选择，支撑了对此类车辆的需求。

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与此同时，与上年9月相比，汽油车注册量下降20.6%，柴油车注册量下降28.2%。

中国品牌增长

中国汽车制造商继续扩大其在欧洲市场的存在。奇瑞的销量几乎增长至原来的三倍，比亚迪的销量翻了一番。吉利的注册量增长超过33%，上汽集团增长超过23%。

这四家中国公司的合计份额从一年前的9.6%升至14.6%。大众和雷诺的注册量分别下降2.9%和0.7%，而斯泰兰蒂斯的注册量增长4.5%。这三家欧洲集团的合计市场份额从48.4%降至43.7%。

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