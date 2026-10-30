自10月30日起，在新加坡购买汽车并将其登记为预约用车的个人，最多只能借到车价的60%或70%，具体取决于车辆的公开市场价值。此类贷款的最长期限也被限制为七年。此前，此类车辆的车主理论上可以获得覆盖全部购车款的贷款。

据Channel NewsAsia报道，该国政府推出这些限制措施，是为了堵住潜在的融资漏洞。官员表示，一些买家可能主要是为了获得更宽松的贷款条件而将汽车登记为预约用车，却并无提供网约车服务的打算。

规则适用于哪些人

新规则直接影响将私家车登记为预约用车的买家，无论他们是否打算提供载客服务。政府注意到，近期由个人拥有的此类车辆登记数量有所增加，达到每月约500辆。

根据陆路交通管理局的数据，截至2026年9月，新加坡共有98,621辆预约用车。全国职工总会副秘书长Yeo Wan Ling表示，融资方式的变化将影响真正从事该行业的司机谋生的能力。她说，工会应关注新要求是否会使这类司机无力拥有汽车，是否会加深他们对租赁车队的依赖，以及是否会增加运营成本。

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对COE和车费的影响

专家认为，对COE证书需求及其溢价的影响目前仍难以预测。新加坡国立大学商学院副教授Lee Kwang Hoo指出，一些曾利用较宽松贷款条件的买家可能会放弃购车。同时，其他人可能会按常规规则购买私家车、将车辆登记在公司名下，或采用替代性融资安排。

新加坡社科大学经济学副教授Walter Theseira强调，并非所有潜在买家都会失去购车机会：有些人能够申请普通贷款，或选择更便宜的车型。他表示，在最近几次COE拍卖中，每月配额约为5,000辆汽车，因此，即使需求减少，只要其他买家愿意支付类似金额，也未必会对溢价产生显著影响。

专家认为，通过预约用车服务出行的价格大幅上涨的可能性不大。这些限制措施主要针对那些在无意提供此类服务的情况下，仍将汽车登记在相应类别的买家。出行价格还取决于乘客需求和平台的定价政策，而汽车成本上升未必会直接反映在车费上。

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