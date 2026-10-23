特斯拉在2026年第三季度财报电话会议期间，没有回答股东关于为配备Hardware 3（HW3）的车辆免费升级车载计算机的可能性的问题。该问题按所代表股份数量在Say平台上排名第五：获得557票支持，对应652,900股。

据Electrek报道，股东要求说明，HW3车辆车主何时能获知免费升级的可能性并获得明确计划。特斯拉回答了Say上的另外九个问题，其中包括Cybercab扩张、无人驾驶出租车、Optimus机器人、FSD制图以及生产速度等问题。

关于HW3的问题未被念出

特斯拉投资者关系总监特拉维斯·阿克塞尔罗德在结束Say问题环节时，没有提及HW3。Electrek称，整场电话会议也没有涉及AI3或车辆改装的话题。与此同时，该公司念出了一些问题；据该媒体计算，这些问题在电话会议前按股份数量的排名较低。

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当被问及客户车辆何时会配备无需监督的FSD时，特斯拉人工智能负责人阿肖克·埃卢斯瓦米表示，用于Model Y无人驾驶出租车和Cybercab的软件将随FSD v15提供给客户。他表示，首批私人车辆可能在2027年第二季度左右加入Robotaxi车队。

硬件限制

在2026年第一季度财报电话会议期间，埃隆·马斯克承认，Hardware 3不具备实现无需监督FSD的能力，尤其是因为其内存带宽仅为HW4的八分之一。4月，他谈到在大城市建立微型工厂以更换计算机和摄像头的可能性，以及提供折扣的以旧换新方案。7月，马斯克表示，升级在某个时点可能有意义，并提出直接过渡到下一代电路板或AI5。

据Electrek称，特斯拉以最高15,000美元的价格销售FSD套餐，并声称车辆配备了必要的硬件。该媒体还报道称，该公司在美国、中国和澳大利亚面临集体诉讼，而荷兰的一项集体索赔涵盖了近7,000名HW3车主。Electrek援引的荷兰监管机构RDW文件显示，特斯拉仅为HW4申请了欧洲FSD审批。

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