在美国休斯敦，Tesla Robotaxi应用不允许用户选择市中心的一些上车点，尽管这些地点位于该服务宣称的运营区域内。据Electrek报道，该消息援引众包服务Robotaxi Tracker创始人、特斯拉前员工伊桑·麦肯纳的话。

在特斯拉于周一扩大其宣称的地理围栏后，其轮廓呈现出火箭形状：该区域从哈里斯县西北部延伸至休斯敦市中心和贝莱尔。麦肯纳发布了一段视频，显示该应用拒绝了市中心的一个上车点，并提示该地点不可用，建议选择其他地点。

绕开市中心的路线

麦肯纳称，休斯敦区域是他所见过的最显著案例：自动驾驶服务的运营边界与实际可预约的区域并不一致。他认为，地理围栏的形状可能是为了形成Starship的轮廓而选择的。

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他还提供了一项行程估算：机器人出租车应于14:05在市中心东部接上乘客，并于14:48将其送至特拉维斯街的休斯敦警察总部。这两个地点相距仅几个街区，但建议路线经过中城、博物馆区和得州医学中心区域，随后又折返向北。

麦肯纳推测，车辆可能在避开市中心的铁路道口。与此同时，他表示，休斯敦的服务总体给他留下了积极印象，原因是等待时间可以接受，且驾驶表现优于他近期乘坐Waymo的体验。

Waymo区域调整

Robotaxi Tracker还调整了有关Waymo在奥兰多服务区域的数据：其面积减少了10平方英里，即8.4%，至109平方英里。机场被错误地纳入已发布的区域地图，尽管Waymo应用当时仍不允许将其选为目的地。

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