在美国加利福尼亚州海沃德，一辆Tesla Semi电动卡车在I-880州际公路上起火，未与其他车辆发生碰撞。司机未受伤。Electrek对此进行了报道。

高速公路封闭

火灾于太平洋时间约17时35分在Route 92附近的I-880南向路段开始。由于存在危险化学烟雾的潜在风险，加州公路巡警最初封闭了双向交通。

这辆卡车的锂离子电池燃烧了相当长时间，因此高速公路南向路段关闭了约10小时。北向路段于当晚恢复通行，所有车道则在周三约3时30分恢复开放。

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火灾原因正在调查

司机告诉警员，卡车因他不明原因起火。该卡车的运营方未被披露，起火原因正在调查中。

公路巡警发布的照片显示，消防员正在用泡沫覆盖烧毁的牵引车。Premier Trailer Leasing拖车的前部也受到火灾损坏。

2024年8月，一辆Tesla Semi在加利福尼亚州埃米格兰特加普附近的I-80州际公路上起火。当时，美国国家运输安全委员会认定，该卡车驶离道路，撞上一个导向柱和一棵树，随后其电池起火。

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