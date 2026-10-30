Toyota为SEMA准备五款Woodland越野概念车 — Motor1

Toyota为2026年SEMA展会准备了五款Woodland系列概念车，基于RAV4、Grand Highlander、Sienna、bZ和Crown Signia车型打造。这些车辆配备了更高的离地间隙、全地形轮胎、缎面黑色车轮、加宽轮拱以及车顶行李系统。

据Motor1报道，这些概念车由CALTY Design Research设计工作室参与开发。全部五辆汽车均采用Horizon Blue色调喷涂，该色调的灵感来自Toyota在20世纪60年代的配色。带有对比色车顶和发动机舱盖的双色设计旨在使它们区别于量产版本。

五款车型与不同动力系统

该系列包括RAV4 Woodland Plug-in Hybrid Concept和Sienna Woodland Concept，它们被赋予了更鲜明的越野外观。电动车产品线由bZ Woodland Concept代表，而Grand Highlander Woodland Concept和Crown Signia Woodland Concept则展示了同样的方案如何应用于更大的家庭用车。

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该系列涵盖搭载插电式混合动力和普通混合动力系统的车型，以及一款电动车。Toyota展示，不仅传统SUV可以适应非铺装路面出行，厢式车、跨界车和电动车型也可以进行改装。

这些概念车不会以这种配置销售

Toyota称Woodland为特别原型车。该公司指出，其中使用的零部件和配件无法通过Toyota购买。个别改装可能影响车辆的保修、性能和安全性，或不符合在公共道路上使用的要求。部分方案是否会成为原厂配件或量产车型的一部分，目前尚不清楚。

在2026年SEMA展会上，Toyota还将展示基于Tundra、Tacoma、4Runner、Land Cruiser和Sequoia打造的Snowhunter系列。这些概念车将配备迷彩图案、升高的悬架、额外照明、探险装备，以及用于在雪地行驶的白色履带，以取代普通车轮。

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