丰田电动汽车销量增长127%，中国销量下降18.9%——Electrek

丰田与雷克萨斯品牌在2026年前九个月全球共销售309,766辆纯电动汽车，比去年同期增长127.4%。与此同时，该公司在中国的销量下降18.9%，至略高于105万辆，Electrek报道。

电动汽车销量增长

据该媒体报道，除了丰田电动汽车销量增长87.5%的1月外，2026年每个月的销量均为2025年相应月份的两倍以上。在丰田bZ4X和雷克萨斯RZ电动跨界车更新以及车型阵容扩大后，需求持续增长。

丰田在其电动汽车产品阵容中增加了C-HR+、bZ4X Touring和Urban Cruiser车型，而雷克萨斯则提供ES的电动版本。两个品牌还在准备销售三排座电动SUV。根据Electrek援引的CleanTechnica数据，丰田bZ4X在1月至8月期间的全球最畅销电动汽车中排名第20位，销量接近10万辆。

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中国市场拖累整体业绩

尽管电动汽车业务增长，丰田汽车9月全球销量已连续第三个月下降。该公司销售860,107辆汽车，比一年前减少2.2%。九个月内，全球销量为751万辆，同比下降3.4%。

丰田将销量下滑归因于中国市场疲软，当地汽油车和混合动力汽车的需求受到尤其严重的影响。9月是该公司在中国销量连续第八个月下降。电动汽车bZ3、bZ3X、bZ5和bZ7通过广汽丰田和一汽丰田合资企业在中国市场销售。

九个月内，丰田在日本销售119万辆汽车，超过其在中国的销量。根据Electrek援引的《日本经济新闻》信息，丰田计划在上海生产一款新的雷克萨斯电动SUV，新工厂预计将于明年秋季开始生产。

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