第39届La Carrera Panamericana汽车赛在墨西哥开赛：50支已注册车组从图斯特拉-古铁雷斯出发，沿途穿越该国八个州。来自15个国家的车手参加了比赛，据《Mexico News Daily》报道。

穿越八个州的路线

这条为期七天的路线从恰帕斯州延伸至奇瓦瓦州，全长近2,400英里，约3,860公里。比赛在公共道路上进行，赛程被划分为计时路段和不同组别。

发车后，参赛者沿韦拉克鲁斯海岸向北行进，随后路线经由马德雷山脉的山路深入内陆，前往普埃布拉方向。参赛车辆以老式保时捷、福特、斯图贝克和雪佛兰为主，尽管比赛中也有现代运动型车型。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

在哈拉帕停靠

在哈拉帕市停靠期间，数百名车迷聚集在当地科学博物馆附近，观看参赛者组成车队驶过城市大道。首支本地车队Don Justo在那里首次亮相，由墨西哥车手伊万·马丁内斯和萨尔瓦多·阿布尔托代表参赛。

参赛者中包括捷克职业赛车手扬·贝德纳，他带来了一辆修复过的1969年款BMW 3.0 CS。据他介绍，这辆车十多年前已参加过Pan-Am。美国车手卡特·富尼耶也驾驶1970年款Porsche 911参赛，前量产组世界拉力冠军、墨西哥人贝尼托·格拉二世则驾驶1983年款Porsche 911参赛。

赛事历史

La Carrera Panamericana于1950年首次举办，是墨西哥政府为纪念该国完成泛美公路本国路段而发起的一项活动的一部分。赛事存在的头五年间，超过30人死亡，因此比赛于1955年被取消。1988年，赛事以现代化且受监管的形式恢复举办。

关注我们在