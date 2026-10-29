在匈牙利东部城市德布勒森，中国公司Semcorp生产电池隔膜的工厂在检测发现企业附近土壤中存在毒素后，已连续第五个月停产。隔膜是将电池正极和负极分隔开的薄膜。《日本时报》报道。

Semcorp表示，导致工厂停产的初步检测结果是实验室错误所致。该公司花费约50万美元，在整个厂区钻井并重新采集土壤和地下水样本。与此同时，政府地区办公室表示，可在采样计划完成后重新审查此案，而生产只能在环境主管部门批准相关材料后恢复。

加强环境监管

匈牙利总理彼得·马扎尔领导的政府计划成立新的环境保护机构。如果大型企业在五年内三次违反规定，该机构可对其处以最高50亿福林、即1500万美元的罚款。

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匈牙利当局已对两家韩国SK On工厂处以罚款，暂停韩国正极材料生产商EcoPro部分设施的生产，并全面叫停Semcorp工厂。在竞选期间，马扎尔承诺调查电池产业发展带来的环境影响，并推行更严格的标准。

供应链风险

Semcorp生产全球40%的电池隔膜。其德布勒森工厂是中国境外少数此类供应商之一，其产品用于欧洲和北美的电池生产。一名了解情况的消息人士称，美国佐治亚州一家LG Energy Solution工厂出现供应中断。LG Energy Solution表示，公司采取多元化采购战略，并不完全依赖Semcorp位于德布勒森的工厂。

加强监管之际，匈牙利汽车产量正在增长。官方数据显示，9月份工业产出以四年来最快的速度增长，主要得益于汽车行业。德布勒森的宝马工厂本月已转为三班制生产一款新电动车型，而中国宁德时代已在其毗邻Semcorp的大型工厂启动试生产。

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