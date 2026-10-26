Volkswagen或在欧洲车型中采用中国软件——TimesLIVE

Volkswagen正在考虑将在面向中国市场的汽车中使用的软件应用于面向欧洲市场的大众车型。TimesLIVE报道称，并援引Manager Magazin的消息。

面向三个品牌的架构

这指的是China Electronic Architecture，即与本地电动汽车制造商Xpeng合作、为中国车型开发的系统。根据Manager Magazin的消息，该系统可能成为集团核心品牌Volkswagen、Skoda和Cupra未来车型的基础。

预计Volkswagen核心品牌负责人托马斯·舍费尔将于周二向管理层提出这一建议。该建议可能覆盖这三个品牌约四分之三的新一代车型，这些品牌正在扩大其在欧洲的电动汽车产品阵容。

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与Rivian的合作

Volkswagen未对该报道置评。此前，该公司将软件平台分开：与Xpeng共同开发的架构用于中国市场，而面向西方市场的另一项技术则与美国Rivian共同开发。

Volkswagen对与Rivian合作关系的投资为58亿美元，是集团首席执行官奥利弗·布卢姆软件战略的重要组成部分。与此同时，该集团在软件开发速度方面面临困难：从大众品牌到Audi和Porsche的广泛车型阵容，以及内部Cariad部门的工作，都使规模化变得更加复杂。

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