据《日本时报》报道，大众汽车计划在佐治亚州梅肯建设一座新的奥迪工厂。美国总统唐纳德·特朗普在佩里的一场竞选集会上表示，该项目耗资将达42亿美元，工厂年产能可达20万辆汽车。

特朗普称，该项目是美国汽车工业现代史上最大的一笔投资。他还将大众的决定与其关税政策联系起来，称如果没有关税，该公司就不会来到美国。

SUV生产

与特朗普一同出席的奥迪首席执行官格诺特·德尔纳表示，公司计划在梅肯生产其最大型的豪华SUV。他说，这是一项长期投资，反映了奥迪对美国市场的信心。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

彭博社此前报道称，大众可能在这座新工厂生产奥迪Q7、Q8和Q9车型。据一名了解谈判情况的美国官员称，新工厂的建设预计将很快开始。

Scout Motors扩张

大众还计划扩建正在南卡罗来纳州布莱斯伍德建设的Scout Motors工厂。这将为一款尚未确定的车型增加2.5万辆的年产能。

该公告是在美国中期选举前发布的。特朗普两周内第二次访问佐治亚州，共和党人正试图赢得目前由民主党人乔恩·奥索夫占据的参议院席位。

关注我们在